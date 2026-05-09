Ateşkese rağmen Gazze'yi vuran İsrail Filistinlileri bir kez daha evsiz bıraktı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü bölgede, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırının ardından büyük yıkım meydana geldi.

İsrail ordusunun kamp içerisindeki evi hedef aldığı saldırıda şiddetli patlama sesi çevrede geniş bir alanda hissedildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda bina ve evde hasar oluşurken, biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından evi yıkılan ve çevrede yaşayan Filistinliler, oluşan hasarın boyutunu görmek için bölgeye geldi. Saldırının gerçekleştiği kamp alanında çok sayıda evin ağır hasar aldığı, bazı yapıların ise tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü belirtilirken, bu süreçte şu ana kadar yaklaşık 850 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 500'e yakın kişinin de yaralandığı kaydedildi.

"Daha yola çıkar çıkmaz patlamalar meydana geldi"

Evini kaybeden Filistinli kadın Sabah el-Far, saldırı öncesi İsrail ordusundan tahliye tehdidi aldıklarını belirterek yaşadıkları çaresizliği AA muhabirine anlattı.

El-Far, "Bize evi acilen boşaltmamız yönünde tehdit gönderildi. Daha yola çıkar çıkmaz patlamalar meydana geldi. Görüyorsunuz ev tamamen yerle bir oldu. Nerede oturalım? Yollarda mı oturalım? Komşumuzun evi de yıkıldı. Nerede yaşayacağız, nereye sığınacağız?" dedi.

Saldırıda evinin tamamen yıkıldığını söyleyen Far, çocukları ve yeğenlerinin İsrail saldırıları sırasında büyük korku yaşadığını aktardı.

Far, evde yaşanabilecek hiçbir şey kalmadığını belirterek, "Allah'tan sadece bir çadır istiyorum. Benim ve çocuklarımın oturabileceği bir çadır... İçinde yaşayabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Ne yatak kaldı ne döşek ne ev eşyası... Hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Saldırıda evi yıkılan Muhammed el-Salihi ise saldırının etkisinin kampın çok ötesine kadar hissedildiğini söyledi.

Kampta evlerin birbirine çok yakın olduğunu belirten Salihi, patlamanın ardından büyük panik yaşandığını anlattı.

Salihi, "Bu geceki patlama çok şiddetliydi. Biz savaşın yeniden başlamasından korkuyoruz. Çünkü bu tam anlamıyla herkesi etkileyen kapsamlı bir yıkım. Burada siviller var, kamp tamamen sivillerle ve yerinden edilmiş insanlarla dolu." diye konuştu.

Patlamanın ardından çok sayıda kişinin sokaklara çıktığını, kadınların korku içinde kaçıştığını anlatan Salihi, şarapnel parçalarının geniş bir alana yayıldığını söyledi.

Saldırının yol açtığı hasarın boyutuna dikkati çeken Salihi, elliden fazla evin zarar görmüş olabileceğini belirterek, "Gördüğünüz gibi evlerin çoğunda sağlam tek bir taş bile kalmadı. Her yerde çok büyük bir yıkım var." dedi.

Ateşkesin korunması çağrısında bulunan Filistinli Salihi, savaşın yeniden başlamasından duydukları endişeyi dile getirerek, "Söylemek istediğimiz tek şey şu: Savaşı durdurun. Ateşkesi koruyun, savaşı durdurun. Bundan fazlasına insanların gücü yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıda evi yıkılan Filistinli kadın da mahallede yaşayanlara bölgenin boşaltılması yönünde telefon çağrıları yapıldığını belirtti.

Filistinli kadın, panik ve kaos ortamında binadan inmelerine rağmen nasıl çıkacaklarını bilemediklerini, daha sonra geri döndüğünde evini tamamen yıkılmış halde bulduğunu söyledi.

Evlerinin kendileri için son sığınak olduğunu vurgulayan Filistinli, "Evimiz bizim sığınağımızdı ama artık o da yok. Ne giyecek bir şeyimiz var ne kalacak bir yerimiz. Nereye gidelim? Nereye sığınalım?" dedi.

Şu anda savaşta hayatını kaybeden bir kişiye ait boş bir evde kaldığını ifade eden Filistinli kadın, saldırılar nedeniyle bölgede giderek daha fazla ailenin evsiz kaldığını kaydetti.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırımı durdurmak için sağlanan ateşkesin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen İsrail farklı iddialarla Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.