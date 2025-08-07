İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 27 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 27 Filistinli Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Filistinli kaynaklara göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 27 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca bir gıda kamyonunun devrilmesi sonucu da 20 kişi hayatını kaybetti.

GAZZE, 7 Ağustos (Xinhua) -- Filistinli kaynaklara göre, çarşamba günü İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 27 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde bir gıda kamyonunun devrilmesi sonucu ise 20 kişi yaşamını yitirdi.

