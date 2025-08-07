İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 27 Filistinli Hayatını Kaybetti
GAZZE, 7 Ağustos (Xinhua) -- Filistinli kaynaklara göre, çarşamba günü İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 27 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde bir gıda kamyonunun devrilmesi sonucu ise 20 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel