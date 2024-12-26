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İsrail basın aracını vurdu! 5 gazeteci öldü

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İsrail'in, Gazze'de mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında, üzerinde büyük kırmızı harflerle "BASIN" yazılı araçla hastanenin önünde yayın yapan 5 gazeteci hayatını kaybetti. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "İslami Cihad üyelerini taşıyan bir aracın hedef alındığı" söylendi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık ve hukuk dışı saldırıları sürüyor. Gazze merkezli Hamas Hükümeti'nin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'nin Nuseyrat mülteci kampındaki El Avda Hastanesi yakınlarında düzenlediği hava saldırısında, 5 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

HASTANEDEKİ OLAYLARI TAKİP EDİYORLARDI

Katar medyasında yer alan haberlerde, üzerinde büyük kırmızı harflerle "BASIN" yazan araçta bulunan El- Kudüs Today kanalından 5 gazetecinin hastane önünde olayları takip ettiği belirtildi. Medya Ofisi cinayeti kınarken uluslararası topluma İsrail'in işlediği suçları kınama ve uluslararası mahkemelerde yargılama çağrısında bulundu.

İSRAİL ORDUSU "İSLAMİ CİHAD ÜYELERİ HEDEF ALINDI" DEDİ

İsrail ordusu da saldırıyı teyit ederken saldırıda, "İslami Cihad üyelerini taşıyan bir aracın hedef alındığını" ifade etti. İsrail ordusunun X üzerinden paylaşılan açıklamada, "Saldırı öncesinde sivillere zarar verme ihtimalini azaltmak için hassas silahların kullanımı, havadan gözlemler ve ek istihbarat bilgileri de dahil olmak üzere birçok adım atılmıştır." ifadelerine yer verildi.

CPJ'DEN KINAMA

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) de İsrail'in saldırısını kınadı. Öte yandan Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bugün İsrail saldırılarında iki kişinin daha hayatını kaybettiği, Katar medyasında yer alan haberlerde belirtildi.

İsrail, Hamas'ın 'Aksa Tufanı olarak isimlendirdiği 7 Ekim 2023'teki sınır ötesi saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılar başlatarak çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 45 bin 400 kişiyi öldürdü. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen ay İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkardı. İsrail ayrıca Gazze'deki eylemleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) da bir soykırım davasıyla karşı karşıya.

İsrail basın aracını vurdu! 5 gazeteci öldü
Kaynak: ANKA / Güncel
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