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Filistinliler İsrail'in işkencelerini anlattı

Filistinliler İsrail'in işkencelerini anlattı
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Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sistematik işkenceye maruz kaldığını açıkladı. Alıkonulan kişiler, kötü muamele ve ağır darp edildiklerini, ayrıca sağlık sorunları yaşadıklarını aktardı.

İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri, Neftali Kampı ve Negev Cezaevinde sistematik işkenceye maruz bıraktığı ortaya çıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, 6-8 Ocak 2025 arasında Negev Cezaevi ve Neftali (Nafha) Kampı'nda ziyaret edilen 23 Filistinlinin ifadelerine yer verildi.

İFADELER KANIT OLARAK GÖSTERİLDİ

Açıklamaya göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler, işkence, kötü muamele, aç bırakma, tıbbi ihmaller, ağır şekilde darp ve baskıya maruz kaldıklarını, mahkumlar arasında uyuz salgınının baş gösterdiğini aktardı. Negev ve Ofer başta olmak üzere İsrail hapishaneleri ve kamplarının çoğunluğundaki tutukluların ifadelerinin aynı düzeyde sistematik işkence ve vahşeti yansıttığı kaydedildi.

Aralık 2023'ten bu yana tutuklu bulunan 45 yaşındaki K.N, "Alıkonulduğumdan bu yana itiraf almak amacıyla ağır şekilde darbedildim, vücudumda kırıklar oluştu. Gazze'nin yakınlarındaki bir askeri kampta 58 gün boyunca tutuldum." ifadesini kullandı.

Aşağılama ve hakaretlerin yanı sıra sürekli kelepçeli şekilde tutulduğunu ve darp edildiğini aktaran K.N, "Negev Cezaevine nakledildiğimde gardiyanların üzerime elektrikli su ısıtıcısından sıcak su atması sonucu vücudumda yanıklar oluştu, izleri hala görülüyor." dedi.

"GÖÇE ZORLANDIĞIMIZ SIRADA ALIKONULDUM"

Şubat 2024'de alıkonulduğunu belirten 21 yaşındaki A.H. ise göçe zorlandıkları sırada alıkonulduğunu, Gazze yakınlarında bir kampa götürüldüğünü ve 12 gün orada kaldığını, ardından Kudüs'teki bir kampa, daha sonra Ofer'e, son olarak da Negev'e nakledildiğini söyledi. Her naklin azap ve ölüm yolculuğu gibi olduğunu kaydeden A.H, şunları aktardı:

"Bugün gördüğünüz gibi uyuz nedeniyle vücudumda çıbanlar, yaralar çıktı ve delikler açıldı. Aç uyuyorum ve aç kalkıyorum. Ayrıca göz tansiyonu rahatsızlığım var ve takip edilmesi gerekiyor."

"CEHENNEMDE YAŞIYORUZ"

Filistinli K.C. ise "Alıkonulmamızın başlangıcında cehennemi yaşadık, ne akıbetimizi ne de hukuki statümüzü biliyorduk. Aleyhimizde suçlar, istismarların yanı sıra pek çok yasak uygulandı. Bugün açlıkla karşı karşıyayız, gıda miktarı gerçekten çok az ve insan için uygun değil." ifadelerini kullandı.

"DAYAK SONUCU YAPAY GÖZÜMÜ KAYBETTİM"

Bir diğer Filistinli M.D. de ailesiyle birlikteyken sığınma merkezlerinden birinde alıkonulduğunu aktardı.

Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir bölgeye götürüldüğünü, 60 gün burada kaldıktan sonra Negev Cezaevine nakledildiğini kaydeden M.D, "Şiddetli dayak sonucu yapay gözümü kaybettim. Bu nedenle bugün göz çukurumda boşluk var. İsrail askerleri bununla da yetinmedi ve gözlüğümü de aldı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ağır saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrailli, Filistinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde daha da kötüleşen koşullara işaret etti, işkence, açlık ve hastalıkların yayıldığı vakaları belgeledi.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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