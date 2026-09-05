Gazze'de Enkazdan 150 Cenaze İçin Zorlu Arama

İsrail'in yaklaşık 3 yıl önce Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hedef aldığı 24 daireli binadaki yaklaşık 150 Filistinlinin naaş kalıntılarına ulaşmak için Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri tek iş makinesiyle arama çalışması başlattı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan 6 katlı Mühendisler Kulesi, 31 Ekim 2023'te İsrail saldırısında yıkıldı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, neredeyse "taş üstünde taşın kalmadığı" bölgede, devam eden saldırılar ve imkansızlıklar nedeniyle söz konusu binanın enkazında çalışmalarına yeni başladı.

Mühendisler Kulesi yöneticisi Abdülmecid Ramadan Nassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda kızı, damadı ve iki torununun da hayatını kaybettiğini söyledi.

Kuleye yönelik saldırının Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen binlerce saldırıdan biri olduğunu belirten Nassar, cenazelerin uzun süre enkaz altında kalmasının ailelerin yaşadığı acıyı daha da artırdığını vurguladı.

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki 20. Cadde çevresinde bulunan kulenin İsrail tarafından "önceden uyarı veya ikaz yapılmadan" bombalandığını söyledi.

Saldırı sırasında binada 350'den fazla Filistinli ve yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu aktaran Basal, savaşın başından bu yana binanın enkazından yaklaşık 160 kişinin cenazesinin çıkarıldığını belirtti.

Hala binanın enkazında yaklaşık 150 kişiye ait cenaze veya naaş kalıntısının bulunduğunun tahmin edildiğini ifade eden Basal, arama çalışmalarının "çok sınırlı imkanlarla" yürütüldüğünü ve bölgede yalnızca bir iş makinesinin kullanıldığını kaydetti.

Gazze'de 8 binden fazla cenaze enkaz altında

Basal, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yıkılan binaların enkazı altında 8 binden fazla cenazenin bulunduğunu tahmin ettiklerini de belirtti.

Birçok yıkım bölgesine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve ağır iş makinelerinin yetersiz olduğunu aktaran Basal, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına Gazze'deki sivil savunma ekiplerine gerekli desteğin sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail Sevabite de enkaz altında kalan kayıplar meselesinin "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket" olduğunu belirterek acil uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Ağır iş makineleri ve ekipman eksikliği nedeniyle krizin boyutunun yerel imkanları aştığını ifade eden Sevabite, uluslararası kuruluşlardan sivil savunma ekiplerine destek olmalarını istedi.

Arama çalışmaları devam ediyor

Gazze Şeridi'nde Sivil Savunma Müdürlüğünün 19 Temmuz'da başlattığı "Şehitlerin Cenazelerini Kurtarma" projesinin ikinci aşamasında Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimi ile Gazze kentindeki 147 yıkılmış binanın enkazında çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Yaklaşık 800 saatlik çalışmayı kapsayan bu aşamada, enkaz altında bulunduğu tahmin edilen 1072 kişinin cenazesine ulaşılması hedefleniyor.

Projenin Kasım 2025'in sonunda başlayan ilk aşamasında ise 54 ev ve binanın enkazında 500 saat çalışma yürütülmüş, kayıp olduğu değerlendirilen 559 kişiden 333'ünün cenaze ve naaş kalıntıları çıkarılmıştı.

Gazze'deki hükümet kurumları ve Filistinli gruplara göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında İsrail'in gerekli ağır iş makinelerinin ve ekipmanların bölgeye girişine izin vermesi öngörülmüş ancak İsrail bu yükümlülüğünü yerine getirmemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 2 yıl süren ve soykırıma varan saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yüzde 90'ı zarar gördü.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için gereken maliyetin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA