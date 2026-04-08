Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda 112 kişi öldü, 837 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye, yaralıların sayısının ise 837'ye yükseldiğini açıkladı. Saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan beri Lübnan'a gerçekleştirdiği en şiddetli saldırılar olarak kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bugün düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23 kişi artarak 112'ye, yaralıların sayısının 837'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
