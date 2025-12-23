İsrail, öldürdüğü Hizbullah mensubunun Lübnan ordusunda görevli olduğunu iddia etti

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek, düzenlediği dron saldırısında öldürdüğü Hizbullah mensubunun Lübnan ordusunda görevli olduğunu ileri sürerken, Lübnan ordusu iddiayı yalanladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine dün düzenlediği İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bir aracı hedef alan İHA saldırısında 3 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü öne sürülen açıklamada, söz konusu kişilerden Ali Abdullah adlı kişinin aynı zamanda Lübnan ordusunun istihbarat biriminde görev yaptığı iddia edildi.

Lübnan ordusundan açıklama

Lübnan ordusu ise İsrail'in "öldürülen Hizbullah mensuplarının orduyla işbirliği yaptığı" iddiasını yalanladı.

Açıklamada, Lübnanlı askerlerin sadakatinin orduya ve vatana "tam ve sarsılmaz" olduğu vurgulandı.

Söz konusu iddianın yanıltıcı ve gerçeği yansıtmadığı, amacının ise Lübnan ordusunun kurumsal yapısını ve personelinin bağlılığını sorgulatmak olduğu savunuldu.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.