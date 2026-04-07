Kırıkkale'de İdam Ceza Yasası Protestosu

Kırıkkale'de, İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasası protesto edildi.

Kentteki sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail Parlamentosu tarafından Filistin halkına yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemeye tepki göstermek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Fatih Küçük Tiryaki, bebek katili İsrail'in, cezaevlerinde bulunan 12 bin Filistinli hakkında aldığı idam kararını şiddet, nefret ve esefle kınadıklarını söyledi.

Filistin başta olmak üzere Müslüman coğrafyada yaşanan dramlara sessiz kalan dünyaya seslendiklerini belirten Tiryaki, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde tırmanan şiddet ve Müslümanlara yönelik baskılara karşı teknolojinin zirve yaptığı bir çağda, adalet yerin dibine batmış, vicdanlar nasır tutmuştur. Özellikle Filistin'de binlercesi çocuk olmak üzere 12 bin kişi hakkında verilen idam kararı sözün bittiği yerdir. Zulme sessiz kalmayacağız. Mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz. Bebek katili İsrail'e bu kararından vazgeçmesi için Kırıkkale'den haykırıyoruz. ABD ve İsrail, yanı başımızda komşumuz İran'da mazlum, bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden şehit etmekte, yerleşim yerlerini bombalamakta, adeta Müslümanları asimile etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle gün, Firavun'un karşısında olmak yetmez, Musa'nın da yanında yer alma günüdür."

Tiryaki, devletin barış çağrıları ve girişimlerini takdirle karşıladıklarını belirterek, insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan başta ABD ve İsrail olmak üzere bütün cani ülke ve örgütlerden yaptıklarının hesabının sorulması taleplerini yinelediklerini ifade etti.

Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.