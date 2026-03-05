Haberler

İsrail ordusunun Beyrut'ta 2 araca düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Saldırılarda Hizbullah mensubu bir kişinin hedef alındığı bildirildi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 araca düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Beyrut'ta Havalimanı Otoyolu'nda seyir halindeki 2 aracı ayrı saldırılarla hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırıda Hizbullah mensubu bir kişinin hedef alındığı öne sürüldü. Detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail, Lübnan'a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını ve bu dalgada Hizbullah'a ait onlarca hedefi vurduğunu öne sürdü.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'ın roket ve füze rampaları ile bir insansız hava aracı üretim merkezinin bulunduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun açıklamasında saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
