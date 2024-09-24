İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

Lübnan'a yönelik saldırıların ikinci gününde güney bölgeleri ve başkent Beyrut bir kez daha İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah komutanı İbrahim Kubeysi'nin öldüğü açıklandı. Kubeysi'nin örgütün roket biriminin lideri olduğu belirtildi. Saldırı sonrası bölgeden gelen görüntüler ise durumun vahametini gözler önüne serdi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail Ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bir hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde gerçekleştirilen saldırı, İsrail'in savaş sırasında Beyrut'a düzenlediği beşinci saldırı oldu. İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Açıklamada saldırıya ilişkin detayların daha sonra bildirileceği belirtildi. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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