İsrail, Lübnan'a 76 Hava Saldırısı Düzenledi
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yaptığı hava saldırılarında toplamda 76 saldırı gerçekleştirdi. Ayrıca, Lübnan'ın sınır kasabalarına 19 topçu saldırısı düzenlendi.
BEYRUT, 6 Mart (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösüne düzenlediği hava saldırısında hasar gören bir bina, 5 Mart 2026.
Lübnan ordusundan bir güvenlik kaynağı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının perşembe sabahı Lübnan'ın doğu ve güney bölgeleri ile başkent Beyrut'un güney banliyölerine 76 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Açıklamada, Lübnan'ın sınır kasabalarında 19 topçu saldırısının da kaydedildiği belirtildi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Kaynak: Xinhua