İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 37 Ölü, 151 Yaralı

(ANKARA) -Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu da Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın füze üretim proje yetkilisi Muhammed Yusuf Oneissi'nin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail'in Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan hava saldırılarında 37 kişinin öldüğü ve 151 kişi yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu: Muhammed Yusuf Oneissi'nin öldürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze üretim projesinin önde gelen yetkililerinden Muhammed Yusuf Anisi'nin Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta yapılan hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi.