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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 37 Ölü, 151 Yaralı

İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 37 Ölü, 151 Yaralı
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan İsrail hava saldırılarında 37 kişinin hayatını kaybettiğini ve 151 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah'ın füze üretim projesinin önemli ismi Muhammed Yusuf Oneissi'nin öldürüldüğünü bildirdi.

(ANKARA) -Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu da Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın füze üretim proje yetkilisi Muhammed Yusuf Oneissi'nin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail'in Lübnan'ın Başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan hava saldırılarında 37 kişinin öldüğü ve 151 kişi yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu: Muhammed Yusuf Oneissi'nin öldürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze üretim projesinin önde gelen yetkililerinden Muhammed Yusuf  Anisi'nin Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta yapılan hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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