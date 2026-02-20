Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırısında 1 kadın yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesinde, Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırısı sonucu bir kadın yaralandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi aktivisti Usame Mehamura, silahlı bir yerleşimci grubunun Mesafer Yatta'daki Hirbet el-Mufakara bölgesinde Fadıl Hamamda'ya ait eve ve aile fertlerine saldırdığını belirtti.

Mehamura, saldırıda Filistinli anne Hadra Hamamda'nın darbedilerek yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1115 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.