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İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor
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Filistin topraklarını gasbeden İsrail, Batı Şeria'da engelli iki kardeşin de bulunduğu 5 kişiye saldırdı. Sonuçta 958 Filistinli hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda aralarında engelli iki kız kardeşin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki Sair beldesinin girişinde otuzlu yaşlardaki engelli iki kız kardeşe saldırdı.

İsrailliler tarafından darbedilen ve üzerlerine bilinmeyen sıvı bir madde atılan Diyna ve Dünya Yusuf Ceradat adlı engelli kardeşler, beldedeki bir sağlık merkezinde tedavi altına alındı.

Öte yandan Filistinli aktivist Sami Muhamire de AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı bir grup İsraillinin El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta beldesinde Filistinlilere saldırdığını söyledi.

Muhamire, saldırıda 3 Filistinlinin darbedilerek yaralandığını kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ayrıca belde kırsalında da Filistinli çobanlara saldırdığını ve koyunlarını çalmaya çalıştığına dikkati çeken Muhamire, bölgeye gelen İsrail askerlerinin çobanları bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 958 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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