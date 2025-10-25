Haberler

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları: 5 Filistinli Yaralandı

İsrail askerleri ve yerleşimcilerin düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 5 Filistinli yaralandı. 14 yaşındaki çocuğun durumu ağır.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 5 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde çeşitli noktalara devriye araçlarıyla baskın düzenledi.

Söz konusu baskında 14, 15 ve 18 yaşlarında 3 Filistinli, askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bacaklarından vurulan 14 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Güneydeki El Halil kentine bağlı Surif kasabasında da silahlı İsrailliler, 72 ve 82 yaşlarındaki 2 Filistinli kardeşi darbederek yaraladı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İsrailliler, kasabadaki bir aracı kundakladı ve 2 evin camlarını kırdı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
