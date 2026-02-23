Haberler

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı, 6 kişiyi gözaltına aldı

Güncelleme:
İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı ve 6 kişiyi gözaltına aldı. Filistin Kızılayı, yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Baskınlar sırasında ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildirildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı, 6 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentindeki Satıh Merhaba Mahallesi'ne düzenlenen baskın sırasında başından plastik mermiyle vurulan bir genci hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, El-Bire'deki Emari Mülteci Kampı ile Satıh Merhaba Mahallesi'ne baskın düzenledi. Baskın sırasında ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Batı Şeria'nın güneyinde ise İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tekoa beldesine girerek bazı mahallelerde konuşlandı. Askerler, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı.

İsrail makamları, Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdr beldesinde iki katlı bir ev hakkında "ruhsatsız" yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı aldı.

Filistin Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) de İsrail güçlerinin Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Berdela köyünde 6 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kişilerin koyun ağıllarında bulundukları sırada Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı, ardından İsrail askerlerince gözaltına alındıkları ifade edildi.

WAFA, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin Huvara beldesinde esnafı dükkanlarını kapatmaya zorladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
