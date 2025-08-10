İsrail'in Batı Şeria'da Filistin köylerine silahlı saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan iki Filistin köyüne silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun koruması altındaki silahlı bir İsrailli grup, Ramallah'ın doğusundaki Rammun köyüne kuzeybatı yönünden saldırarak Filistinlilerin evlerine ateş açtı.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, saldırgan İsrailliler ayrıca köydeki tarım arazilerini ateşe verdi.

İsrail güçleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere koruma sağlamak amacıyla bölgeye girerek işaret fişekleri attı, bu durum yangının büyümesine ve arazilerde maddi hasara yol açtı.

Bir başka İsrailli grup ise Deyr Cerir köyüne saldırdı.

WAFA'nın haberine göre, köyün batı girişinde toplanan İsraillilere koruma sağlamak için İsrail güçleri bölgeye baskın düzenledi ve köy girişini kapattı.

İsrail güçleri, saldırılara karşı koymak isteyen silahsız halka gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırı üzerine Deyr Cerir'e gitmek isteyen ekiplerinin İsrail ordusu tarafından engellendiğini bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşimlere Karşı Komisyonu'nun verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Temmuz ayında Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 466 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybederken, 50 Filistinli aileden oluşan iki Bedevi topluluğu zorla yerinden edildi.

Filistinli yetkililere göre, Tel Aviv'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımla paralel olarak, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler en az bin 13 Filistinliyi öldürdü, yaklaşık 7 bin kişiyi yaraladı ve 18 bin 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla göç ettirme gibi soykırım suçları işliyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma yönündeki tüm çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor.

Son verilere göre, Gazze'de 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 152 bin 862 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlercesi yerinden edilirken bölgede ölümcül bir kıtlık yaşanıyor.