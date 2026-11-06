Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'in Batı Şeria'da 12 yabancı aktivisti sınır dışı edeceği belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Batı Şeria'daki Kefr Nime köyünde zeytin hasadına destek verirken gözaltına alınan 12 yabancı aktivisti sınır dışı etme kararı aldığı belirtildi. Faz3a Kampanyası'na göre aktivistler yarın sabah sınır dışı edilecek.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah şehrinin batısında yer alan Kefr Nime köyünde Filistinli çiftçilere zeytin hasadı sırasında destek verirken gözaltına alınan 12 yabancı aktivisti sınır dışı etme kararı aldığı belirtildi.

İsrail ordusu, bugün aralarında 12 yabancı aktivistin bulunduğu 17 kişiyi gözaltına almıştı.

Batı Şeria'daki Filistinli çiftçileri, İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından koruma amacı güden sivil toplum kuruluşu "Faz3a Kampanyası"ndan yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan 5 Alman, 4 İtalyan, 2 Kanadalı ve 1 Amerikalı toplam 12 aktivistin yarın sabah sınır dışı edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki dayanışma ve tarım faaliyetlerine katılan yabancı aktivistlerin hedef alınmasının ilk defa olmadığı ve bu durumun sürekli tekrarlandığı ifade edildi.

Geçen ekim ayında da Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde çok sayıda aktivistin gözaltına alındığı ve ardından sınır dışı edildiği hatırlatıldı.

Aktivistler Filistinli çiftçileri desteklemek, topraklarına erişmelerine yardımcı olmak ve zeytin hasadı mevsiminde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korumak için çalışmalara katılıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Canını kurtarmak için Rus askerlerini hiç düşünmeden ele verdi

Böyle ihanet görülmedi! Canını kurtarmak için yaptığına bakın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımına bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı46

Şu ikiyüzlülüğe bakar mısınız?

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu kararını verdi! Defter tamamen kapandı
Pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı39

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden cani için karar verildi

Bir dönem bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında64

Nereden nereye! İbretlik bir hikaye
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış

Basın toplantısına damga vuran F.Bahçe itirafı: Eşimden bile sakladım
Çanakkale'de kazadan kaçtığı iddia edilen otomobil tırla çarpıştı! 2 kişi yanarak can verdi

Katliam gibi kaza! Yanan araçtan çıkamadılar
Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler

Yine hatipliğini konuşturdu! Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler