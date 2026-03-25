İsrail'in Baalbek'te katliam yaptığını söyleyen Lübnanlılar, bu suçun cezasız kalmamasını istiyor

ETHEM EMRE ÖZCAN/MUHAMMED EMİN CANİK - Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde İsrail saldırılarında yakınlarını kaybedenler, hedef alınan yerlerin sivillerin yaşadığı alanlar olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumun tepki göstermesini ve yaşananların cezasız kalmamasını istiyor.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar, ülkenin güneyinden doğusuna kadar geniş bir alanda devam ediyor. İsrail'in saldırıları, aileleri bir yandan ölümle, diğer yandan da zorunlu göçle karşı karşıya bırakıyor.

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yerleşim yeri hedef alındı. İsrail'in tahliye ve bombardıman tehditleri siviller üzerinde sürekli bir baskı oluştururken, birçok bölgeyi de günlük yaşamın sürdürülemez hale geldiği alanlara dönüştürdü.

İsrail'in saldırıları ve tahliye tehditleri nedeniyle son 3 haftada ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı resmi verilere göre 1 milyon 162 bini geçti.

İsrail'in hedef aldığı noktalardan biri de Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesi oldu. İsrail savaş uçakları, Şaas ve Yunin beldelerinde aileleri iftar sofrasında vurdu.

Söz konusu beldelerde 11 Mart'ta "Tahhan" ailesinden 8, 18 Mart'ta ise "Nimir" ailesinde 6 kişi İsrail saldırılarında can verdi.

Bölge halkı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor.

"Burada bir katliam yaşandı. Bu suç cezasız kalmamalı"

Yunin'deki saldırıda aile bireylerini kaybeden Hüseyin Tahhan, AA muhabirine, ağabeyi ve kardeşinin ailelerinin iftar sofrasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığını ve birden fazla noktanın hedef alındığını belirten Tahhan, "Burada bir katliam yaşandı. Bu suç cezasız kalmamalı. Düşman masum çocukları da hedef alıyor. Ölenler arasında 4 çocuk vardı. Dünya buna karşı tek ses olmalı. Aradan günler geçmesine rağmen 500, 600, hatta 700 metre uzaklıklarda hala cenaze kalıntıları buluyoruz." dedi.

Hayatını kaybedenlerin hiçbirinin silahlı gruplarla bağlantısı olmadığını vurgulayan Tahhan, saldırıların özellikle Baalbek kenti ve çevresindeki köylerde yoğunlaştığını, hedef alınan yerlerin ise çoğunlukla sivillerin yaşadığı evler olduğunu dile getirdi.

"Burada hiçbir askeri hedef yok, tamamen siviller hedef alınıyor." diyen Tahhan, yaşananların "uluslararası bir suç" olduğunu söyledi."

"Buradaki insanlar masum, ne silahlı kişiler var ne silah altyapısı"

Şaas beldesi muhtarı Ali Attar, İsrail ordusunun geçen hafta beldedeki 2 katlı bir binayı hedef aldığı saldırıya ilişkin detayları anlattı.

Attar, "(18 Mart'ta) Bir hava saldırısı oldu. Uçak sesini duyduk. İnsanlar iftar sofrasında yemek yiyorlardı. Uçak sesini ve patlama sesini duyduk. Dışarı çıktık ama uçak görünmüyordu. (Yıkılan binaya) Buraya doğru geldik, insanların çıkarıldığını gördük. Bir araya toplandık, saldırıda şehit olanların parçaları vardı." dedi.

Binada hedef alınan ailenin bölgenin yerlisi olduğuna işaret eden Attar, saldırıda aynı aileden 2'si çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtti.

Beldenin 2024'te de İsrail güçlerince defalarca hedef alındığını kaydeden Attar, buna rağmen bölge halkının evlerini terk etmediğini dile getirdi.

Attar, "İsrail'i bu saldırganlığından vazgeçirsinler. İsrail Lübnan'a saldırıyor. Buradaki insanlar masum. Ne silahlı kişiler var ne silah altyapısı, burada hiçbir şey yok. Burada sadece insanların yaşadığı binalar var. Biz burada barışçıl insanlarız." diye konuştu.