Haberler

Çay içerken başına beton parçası düştü

Çay içerken başına beton parçası düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kıraathane önünde çay içen Selim Yıldız'ın başına 2 katlı binadan kopan beton parçası düştü. Hastanede 11 dikiş atılan Yıldız, bina sakinlerinden şikayetçi oldu.

HATAY'da kıraathanenin önünde kaldırımda çay içen Selim Yıldız'ın (55) başına, 2 katlı binadan kopan beton parçası düştü. Hastanede başına 11 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen Yıldız, bina sakinlerinden şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kıraathanenin önünde oturup, çay içen Selim Yıldız'ın başına, iki katlı binadan kopan beton parçası düştü. Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ı İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Başına 11 dikiş atılan Yıldız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yıldız, polis merkezine giderek bina sakinlerinden şikayetçi oldu.

'ORADA ÇOCUK DA OLABİLİRDİ'

Yaşananları anlatan Selim Yıldız, "Kaldırımda sohbet ederken, başıma beton parçaları düştü. Ani gelişen bir olaydı. Halka açık bir yer, önlem alınması gerekiyor. Orada bir çocuk da olabilirdi. Taş düşünce aniden yere yığıldım. Ciddi bir kanamam vardı. Hastanede dikiş attılar. Ayağımı ve kolumu hareket ettiremiyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
İstanbul'da zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

Megakentte zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti

4 yıl önce kuruyan gölün son hali mest etti
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

Mezuniyete damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı