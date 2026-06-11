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İsrail'in Lübnan'ın Baalbek bölgesinde düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Hizbullah, aynı bölgede İsrail'e ait Heron tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde düzenlediği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, aynı bölgede İsrail'e ait "Heron" tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek kentine bağlı Nahle beldesini 2 saldırıyla hedef aldığı belirtildi.

Nahle beldesindeki hava saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, İsrail ordusunun güneydeki beldelere yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait "Heron" tipi İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İHA'nın Baalbek kentine bağlı Nahle beldesinde uçuş yaptığı sırada düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in gün içinde Lübnan'da sürdürdüğü hava saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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