İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

CHP'li belediyelere terör operasyonunda çok sayıda tutuklama
Acil müdahale esnasında fiyat pazarlığı yapan hastanenin biriminin faaliyetleri durduruldu

Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'un cezası belli oldu

Sahadan çekilen Adana Demirspor'a ağır fatura!
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Kefr Killa ve Adise beldelerinde evlere saldırdığı bildirildi. İhlallerin devam ettiği süreçte çok sayıda ev yıkıldı, 75 kişi hayatını kaybetti ve 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye yaptığı saldırılarda çok sayıda evi havaya uçurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyinde Mercayun ilçesine bağlı Kefr Killa ve Adise beldelerinde ateşkesi ihlal ederek evlere saldırdı.

İsrail güçleri Kefr Killa beldesinde evleri havaya uçurdu, Adise'de ise çok sayıda evi yıktı. Ateşkes anlaşmasının üzerinden 80 gün geçerken, şu ana kadar anlaşmanın İsrail tarafından ihlal edildiği 928 olay tespit edildi.

LÜBNAN VE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı. İsrail ordusu, çekildiği yerlerde konutlar ve tarım arazileri dahil büyük çapta yıkıma neden oluyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
img

Kanarya'dan Kadıköy'de gövde gösterisi
img

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
img

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
Fenerbahçe, Anderlecht'i sahasında 3-0 yendi

Kanarya'dan Kadıköy'de gövde gösterisi
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.