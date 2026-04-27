İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine sürdürdüğü saldırılarda 3 kişi yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesi çevresinde bulunan beldeleri hedef aldı.

İsrail ordusunun Mecdel Silm ve yakınındaki Suvane beldesinin çevresine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Hırbet Silm ve Furun beldeleri ile el-Ayn bölgesini de bombaladı.

İsrail savaş uçakları, Nebatiye'ye bağlı Yatir beldesini art arda 2 defa hedef alırken, Kefra ile Cimeycime beldelerine de hava saldırısı düzenledi.

Ayrıca İsrail ordusu, Tulin ve Kefr Şuba beldelerine de saldırılar düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.