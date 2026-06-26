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Gazze'de ateşkese rağmen 5 can kaybı

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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bugün yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bugün yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sivilleri taşıyan bir aracı hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bazı kişilerin yaralandığı aktarılan haberde, yaralıların Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldıkları ifade edildi.

Kısa süre önce Gazze Şeridi'nin kuzeyinde odun toplayan bir kişiyi İHA saldırısıyla öldüren İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Han Yunus bölgesinde ateş açarak bir Filistinliyi öldürmüştü.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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