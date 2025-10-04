Haberler

İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist bugün Türkiye'ye getirilecek

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalelerinde alıkonulan Türk vatandaşlarının 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçuşla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. İsrail'in alıkoyduğu Türkler arasında sunucular İkbal Gürpınar ve Bekir Develi de bulunuyor.

"NİHAİ RAKAM HENÜZ KESİNLEŞMEDİ"

Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihaî rakam henüz kesinleşmemiştir.

Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülke vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır."

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Dışişleri yetkilileri, Türkiye'ye dönüş sürecinin hızla tamamlanabilmesi için İsrail makamlarıyla temasların sürdüğünü ve kalan vatandaşların da kısa süre içinde yurda getirileceğini bildirdi.

İsrail'in alıkoyduğu Türkler arasında sunucular İkbal Gürpınar ve Bekir Develi de bulunuyor.

