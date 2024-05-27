Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

1 MISIR ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail basını, çatışmada 1 Mısır askerinin öldüğünü belirtti. Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİL GECE YARISI SİVİLLERİN KALDIĞI ÇADIRLARI BOMBALADI

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 Filistinli de yaralandı.

İSRAİL'İN MISIR SINIRINDAKİ REFAH'I İŞGAL PLANI

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu. Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.