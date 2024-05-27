Üye Girişi
Haberler

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah Sınır Kapısı yakınında çatışma yaşandı. İsrail basını, çatışmada 1 Mısır askerinin öldüğünü belirtti.

İsrail ile Mısır askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakında çatışma yaşandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda Mısır askerleri ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve Mısır tarafıyla diyalogun devam ettiği vurgulandı.

1 MISIR ASKERİ ÖLDÜ

Öte yandan İsrail basını, çatışmada 1 Mısır askerinin öldüğünü belirtti. Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı: 1 ölü

İSRAİL GECE YARISI SİVİLLERİN KALDIĞI ÇADIRLARI BOMBALADI

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurması kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 Filistinli de yaralandı.

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

İSRAİL'İN MISIR SINIRINDAKİ REFAH'I İŞGAL PLANI

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu. Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı: 1 ölü

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Refah Gazze Mısır Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 27 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 Türkiye'nin kendi petrolü var mı? Türkiye'de petrol var mı varsa neden çıkaramıyoruz? 27 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 2024 Kurbanlık fiyatları! Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI! Toki'nin başvuru şartları neler? Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı! Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu? Bebekler ne zaman emekler? Bebekler ne zaman emeklemeye başlar? Hayvanların kısırlaştırılması caiz midir? Hayvanları kısırlaştırmak günah mı? BAHAR CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI? Bahar Candan nerede, ne oldu?
'Lig'in en iyi antrenörü benim' diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

"Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
500

Yorumlar (9)

FA null:

savaş yayılacak büyük ihtimalle

39
1
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

İnşaAllah , tez zamanda yayılsın..

yanıt32
yanıt6
Mehmet Yıldırım:

yayılsın bekliyoruz üstümüze düşen neyse yaparız mazlum için ölmekse ölmek

31
2
yanıtYanıtla
MÜCAHİT KELEŞ:

yakındır batisin israil

31
2
yanıtYanıtla
Uyuma Dostum:

Yahu şu israili haritadan silecek bir delikanlı ülke çıkmadı. Nerde istanbulu fetheden komutanımız.. FATİH SULTAN MEHMED olacak ki dünyaya diz çöktürürdük be.

20
4
yanıtYanıtla
Abdurrahman Dogru:

Umarım tez zamanda üçüncü Dünya Savaşı başlar ve yeryüzü kan Gölü’ne döner inşallah

6
12
yanıtYanıtla
Sahin Hoca:

mısır adam gibi ülke olaydı kendi topraklarında işgalci olmazdı

7
3
yanıtYanıtla
Ahmet Güven:

Şimdi tam zamanı mısır ve Türkiye İsrail’e Hattini bildirmeli

1
1
yanıtYanıtla
vatandaş:

mısırın cesareti varsa savaş açar.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title