İsrailli Bakan, Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı arasında bir görüşme olacağını doğruladı

İsrail ordu radyosuna konuşan Gamliel, Netanyahu ile Avn arasındaki muhtemel görüşmeyi doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Lübnan liderlerinin yaklaşık 34 yıl sonra görüşme gerçekleştireceğini açıklamasının ardından İsrailli Bakan, Netanyahu'nun bugün Avn ile görüşeceğini kaydetti.