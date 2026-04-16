İsrailli Bakan, Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı arasında bir görüşme olacağını doğruladı
İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Netanyahu'nun Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüşeceğini doğruladı. Bu görüşme, yaklaşık 34 yıl aradan sonra gerçekleşecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Lübnan liderlerinin yaklaşık 34 yıl sonra görüşme gerçekleştireceğini açıklamasının ardından İsrailli Bakan, Netanyahu'nun bugün Avn ile görüşeceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Faruk Hanedar