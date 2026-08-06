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Roma'da Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu sürüyor

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ABD arabuluculuğunda Roma'da yürütülen Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turu, ateşkes uygulanması, İsrail'in çekilme süreci ve Lübnan ordusunun sınır konuşlanması gündemiyle üçüncü gününde devam ediyor.

Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7. turu, İtalya'nın başkenti Roma'da üçüncü ve son gününde devam ediyor.

Lübnanlı resmi bir kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, Roma'da müzakerelerin üçüncü gün oturumlarının başladığını belirtti.

Kaynak, görüşmelerde bugün de ateşkes anlaşmasının uygulanması, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilme sürecinin tamamlanması ve Lübnan ordusunun sınır bölgelerindeki konuşlanmasının güçlendirilmesi konularının ele alınacağını ifade etti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "akan kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 6. turu, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Kaynak: AA
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