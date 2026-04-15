İsrail ve Lübnan, Washington'daki Görüşmelerin Ardından Karşılıklı Saldırılar Düzenledi

(ANKARA) - İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılan diplomatik temasların ardından karşılıklı saldırılar düzenlendi. İsrail, Hizbullah'ın Kuzey İsrail'e yaklaşık 30 roket attığını bildirirken; Lübnan tarafı İsrail'in güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından bu sabah erken saatlerde Kuzey İsrail'e yaklaşık 30 roket fırlatıldığı bildirildi. Hizbullah'ın İsrail'e ve İsrail birliklerine en az 24 saldırı düzenlediğini açıkladığı aktarıldı.

Lübnan'ın resmi haber ajansı ise İsrail'in güney Lübnan'a yönelik "şafak baskınları" düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda, Cbaa'da bir aileden dört kişinin, Ansariye'de ise beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Beyrut'u güney şehirlerine bağlayan Ciyyeh otoyolunda seyir halindeki bir aracın da hedef alındığı kaydedildi.

Ajansın haberinde, Lübnan hükümetinin dün Washington'da İsrail ile 30 yıl sonra ilk kez gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerde çatışmaların sona erdirilmesinin amaçlandığı, görüşmelere Hizbullah'ın dahil edilmediği kaydedildi.

