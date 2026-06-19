Haberler

İsrail ordusunun yeni ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, yeni ateşkes iddialarına rağmen Lübnan'ın güneyinde bir motosiklete İHA ile saldırı düzenledi, 2 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, gün içindeki saldırılarda 47 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun, iddia edilen yeni ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye ile Zibdin beldelerini birbirine bağlayan yolda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda motosiklette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre bir İsrailli yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gün içerisinde Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 47 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Tüneldeki kaos kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça gitti! Sonrası bomba

İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Site havuzunda tesettür krizi: Başsavcılık harekete geçti, gözaltı kararı verildi

Başsavcılık skandal görüntüler sonrası düğmeye bastı

Vedat Muriqi'nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor

Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle

Dünya Kupası'na damga vuran bu adam her an Türkiye'ye gelebilir
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ile esnaf lokantasında yemek yerken görüntülendi

Şara'yı hiç böyle görmediniz! Bakanıyla birlikte soluğu orada aldı