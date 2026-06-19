İsrail ordusunun yeni ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, iddia edilen yeni ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye ile Zibdin beldelerini birbirine bağlayan yolda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda motosiklette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre bir İsrailli yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini belirtmişti.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gün içerisinde Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 47 kişinin öldüğünü açıklamıştı.