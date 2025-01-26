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İsrail İHA'sı cenaze törenine bomba attı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'nda, öldürülen bir Filistinlinin cenaze töreninde İsrail'e ait İHA'dan bomba atıldığı bildirildi. Bombanın patlamaması üzerine katılımcılarda panik yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'nda İsrail saldırısında öldürülen bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında İsrail'e ait İHA'dan mezarlığa bomba atıldığı, bombanın patlamaması üzerine ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

CENAZEYE KATILANLAR KAÇMAK ZORUNDA KALDI

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı semalarında uçan bir İsrail İHA'sı, Filistinli Ahmed el-Haşşaş'ın cenaze törenine katılanların üzerine bomba bıraktı.

Mezarlığın içine atılan bomba patlamazken, yaşanan panik nedeniyle cenazeye katılanların çoğu mekanı terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Balata Mülteci Kampı'nda "silahlı bir grubun dağıtılması" için İHA saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün 42 yaşındaki Ahmed el-Haşşaş'ın Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail İHA'sı cenaze törenine bomba attı
Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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