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İsrail Hükümeti Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Alanlarını Genişletme Planını Onayladı

İsrail Hükümeti Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Alanlarını Genişletme Planını Onayladı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü Golan Tepeleri'ndeki yerleşim yerlerini genişletme planı onaylandı.

GOLAN TEPELERİ, 16 Aralık (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail hükümeti pazar günü İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki yerleşim yerlerini genişletme planını onayladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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