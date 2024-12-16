İsrail Hükümeti Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Alanlarını Genişletme Planını Onayladı

GOLAN TEPELERİ, 16 Aralık (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail hükümeti pazar günü İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki yerleşim yerlerini genişletme planını onayladı.