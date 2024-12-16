İsrail Hükümeti Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Alanlarını Genişletme Planını Onayladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü Golan Tepeleri'ndeki yerleşim yerlerini genişletme planı onaylandı.
GOLAN TEPELERİ, 16 Aralık (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail hükümeti pazar günü İsrail işgali altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki yerleşim yerlerini genişletme planını onayladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel