Hizbullah, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu

İsrail ordusu Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yönelik hedeflere hava saldırısına geçerken Hizbullah'tan da yanıt geldi. Hizbullah, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA'yla hedef aldı.

ORTA DOĞU YANGIN YERİ

İsrail'in Suriye'deki büyükelçilik saldırısına İran'dan misilleme geldi. İran, İsrail'e İHA'larla saldırmaya başladığını açıkladı. Bölgede gerilim tırmanırken, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İSRAİL LÜBNAN'DA HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa, Alma eş-Şaab ve Yarin beldelerine hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, beldelerdeki Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e doğru Kfar Blum ve Hanita yerleşim birimine yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, buna karşılık İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Garayeb, Vardiye, Hilat el Dabba bölgelerine yer alan Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

HİZBULLAH, İSRAİL'İN DEMİR KUBBE SİSTEMİNE İHA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada, kamikaze İHA ile İsrail'in Tel Nehmeh'de yeni konuşlandırılan "Demir Kubbe" platformunun vurulduğunu aktardı. Açıklamada kamikaze İHA'ların platformu tam isabetle hedef aldığı kaydedildi.