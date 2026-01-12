Haberler

Albüm: İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında Bir Devlet Memuru Hayatını Kaybetti


İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Hatta köyüne düzenlediği hava saldırılarında bir Lübnan hükümeti çalışanını öldürdü. Saldırılar, Hizbullah ile sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleştirildi.

KEFR HATTA, 12 Ocak (Xinhua) -- İsrail güçleri pazar günü öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri bölgesindeki Kefr Hatta köyüne ondan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir Lübnan hükümeti çalışanı öldürüldü.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail, pazar günü Cbaa ve Cezine bölgeleri de dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeye geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda can kaybı yaşandığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Hizbullah ile İsrail arasında ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ve 27 Kasım 2024'te resmen yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Hizbullah'ın "tehditlerini" gerekçe göstererek Lübnan'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
