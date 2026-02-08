İsrail hapishanesinde tıbbi ihmale maruz kalan Filistinli 37 kiloya kadar düştü

İsrail hapishanesinde tutulan 3 Filistinlinin kasıtlı aç bırakma ve tıbbi ihmale maruz kaldığı, tutuklulardan birinin açlık ve hastalık nedeniyle 37 kiloya kadar düştüğü belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in kuzeyinde yer alan Megiddo Hapishanesi'nde tutulan Filistinliler Abdullah Mahmud Muzhir (25), Muhammed Subhi Hamadine (42) ve Yakup Mahmud Kadiri'nin (53) maruz kaldığı açlık ve tıbbi ihmale ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilere karşı cezaevi yönetimi tarafından kasıtlı olarak aç ve susuz bırakma ile tıbbi ihmal politikası izlendiği, ayrıca hakaret ve kötü muameleye maruz kaldıkları vurgulandı.

Nablus kentinden 25 Eylül 2025'ten bu yana tutuklu bulunan 25 yaşındaki Abdullah Muhammed Muzhir'in, sol gözüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle 2 yıldır göz rahatsızlığı yaşadığı, cezaevine girmeden önce düzenli kullandığı ilaca hapishanede erişemediği için gözünde sürekli ağrı ve yanma hissi oluştuğu kaydedildi.

Daha önce sağ elinden de yaralanan Muzhir'in ameliyat olması gerektiği, hem gözünden hem de elinden şiddetli ağrılar çekmesine rağmen cezaevi yönetiminin kendisine ağrı kesici dahi vermediği aktarıldı.

42 yaşındaki Filistinli tutuklu 37 kiloya kadar düştü

Batı Şeria'nın Nablus kentinden 1 Ağustos 2024'ten bu yana tutuklu bulunan 42 yaşındaki Muhammed Subhi Hamadine'nin, geçen yıl beyin yiyen amip benzeri bir virüse yakalandığı, şiddetli ishal, nefes darlığı, ayakta durmakta güçlük ve baygınlık gibi ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve bu süreçte 37 kiloya kadar düştüğü belirtildi.

Hamadine'nin bir süre hastanede tedavi altına alındığı, orada sağlık personeli tarafından darbedildiği ve tam olarak iyileşmeden taburcu edildiği aktarıldı.

53 yaşındaki Yakup Mahmud Kadiri'nin ise 2003 yılından bu yana İsrail cezaevlerinde bulunduğu, yaklaşık 3 yıldır tiroid bezlerinden rahatsız olduğu ve ameliyat edilmesi gerektiği, bunun yanı sıra bel ve boyun fıtığı gibi çeşitli sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

İsrail hapishaneleri, Filistinlilere yönelik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal sonucu yaşanan ölümlerle sık sık gündeme geliyor.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler yetersiz beslenme, temiz su ve hijyen malzemelerine erişim eksikliği, uygun kıyafetlerin verilmemesi ve havalandırma yetersizliği gibi nedenlerle hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor.