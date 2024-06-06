Üye Girişi
Haberler

İsrail, Hamas'ın yanıtını bekliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savaş Kabinesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes önerisine Hamas'tan yanıt gelene kadar Katar'a müzakere heyetinin gönderilmesini erteledi.

İsrail Savaş Kabinesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç gün önce açıkladığı ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan bir yanıt gelinceye kadar Katar'a müzakere heyetinin gönderilmesini erteleme kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre Savaş Kabinesi, Biden'ın duyurduğu öneriye ilişkin Hamas'tan bir yanıt gelene kadar Doha'ya heyet gönderilmesini erteleme yönünde karar aldı.

KAN'ın haberinde Savaş Kabinesi'nin söz konusu kararı ne zaman aldığına dair bilgi verilmedi.

İsrail Savaş Kabinesi'nin son toplantısı 4 Haziran Salı günü Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinde gerçekleşmişti.

Toplantıda, İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında tırmanan gerilimin ele alındığına işaret edilmişti.

KAN, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan Mısır ve Katar'ın Hamas'tan olumlu bir yanıt beklediğini aktarmıştı.

Biden'ın duyurduğu ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Biden, önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu,"belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, 4 Haziran Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini aktaran Hamdan, "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Joe Biden İsrail Katar Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

 Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Bakmadan Geçme

6 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Anthony Martial Galatasaray'a gelecek mi? Transferde son durum Fransa Lüksemburg maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Lüksemburg hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Andorra maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Andorra hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? LGS Fen sorusu iptal mi 2024? İspanya Andorra maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İspanya Andorra maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fransa Lüksemburg maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Lüksemburg maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title