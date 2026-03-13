Haberler

İsrail kabinesinin "Lübnan'ın güneyinde işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacağı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güvenlik kabinesi, Hizbullah'ın saldırıları sebebiyle Lübnan'ın güneyinde işgali derinleştirme planlarını ele almak üzere toplanacak. Başta kara saldırıları olmak üzere geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TEL İsrail güvenlik kabinesinin, Hizbullah'ın saldırıları gerekçesiyle " Lübnan'ın güneyinde işgali derinleştirme" konusunu görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik bir hafta içerisinde başlayacak geniş çaplı bir saldırıyı tartıştığını belirtti.

İsrailli bir yetkiliye dayandırılan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi Lübnan'a yönelik kara saldırısını da içeren geniş çaplı bir saldırı düzenlenmesi konusunu ele almak üzere bir araya gelecek.

İsrailli güvenlik yetkilisi, konuya ilişkin "Amaç Lübnan'ın güneyinde kontrolü sağlamak ve daha fazla karakol kurmak." ifadesini kullanarak, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın güneyinde "işgali derinleştirmeye hazırlandığına" işaret etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar

Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar