İsrail kabinesinin "Lübnan'ın güneyinde işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacağı bildirildi

TEL İsrail güvenlik kabinesinin, Hizbullah'ın saldırıları gerekçesiyle " Lübnan'ın güneyinde işgali derinleştirme" konusunu görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik bir hafta içerisinde başlayacak geniş çaplı bir saldırıyı tartıştığını belirtti.

İsrailli bir yetkiliye dayandırılan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi Lübnan'a yönelik kara saldırısını da içeren geniş çaplı bir saldırı düzenlenmesi konusunu ele almak üzere bir araya gelecek.

İsrailli güvenlik yetkilisi, konuya ilişkin "Amaç Lübnan'ın güneyinde kontrolü sağlamak ve daha fazla karakol kurmak." ifadesini kullanarak, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın güneyinde "işgali derinleştirmeye hazırlandığına" işaret etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.