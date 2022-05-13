Son Dakika | İsrail güçlerinin öldürdüğü gazeteci Akleh son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

İsrail güçleri tarafından Filistin'de öldürülen Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh için cenaze töreni düzenlendi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde geçtiğimiz çarşamba günü İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh, son yolculuğuna uğurlandı. Akleh'in cenazesi merhum anne ve babasının yanına defnedileceği Mount Zion Mezarlığı'na götürülmeden önce düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

İsrail güçlerinin ise Akleh için düzenlenen cenaze konvoyunun geçtiği yollarda araçların ve yayaların girişlerini engellediği ve Filistin bayrağına sarılı tabutu taşıyan konvoya saldırdığı belirtildi. Ayrıca cenaze konvoyuna katılan 1 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

(Jeries Bassier - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel