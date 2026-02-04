Haberler

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırılarında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Şeria'nın Eriha kentinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda 24 yaşındaki bir Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi çeşitli yaralar aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, olayın ardından gerçek mermi ile yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

RAMALLAH, 4 Şubat (Xinhua) -- İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Eriha kentinde düzenlediği saldırılarda 1 Filistinliyi hayatını kaybederken, 3 Filistinli de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Said Nail Said el-Şeyh'in İsrail güçlerinin saldırısında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 gencin da farklı düzeylerde yaralandığı belirtildi.

Xinhua'ya konuşan yerel Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin kentteki birkaç mahalleye baskın düzenleyerek Filistinli gençlerle çatışmaya girdiğini, gerçek mermiyle ateş açtığını ve göğsünden ve karnından vurulan Şeyh'in Eriha Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin gerçek mermiyle yaralananların yanı sıra askerler tarafından dövülen diğer kişileri de hastaneye naklettiğini açıkladı.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

1967 Ortadoğu Savaşı'nda İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas çatışmasıyla eşzamanlı olarak şiddet olaylarının tırmanışına tanık oluyor. Filistinli yetkililerin istatistiklerine göre o tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1.080'den fazla Filistinli öldürüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Önüne kattığını sürükledi, manzarayı gören mest oldu
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi