İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenaze töreni - Haberler

İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenaze töreni Cenaze töreninden detaylar Filistinli çocuk Muhammed Avde'nin cenazesi omuzlar üzerinde taşınması Yakınlarının üzüntü duyması RAMALLAH - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da göğsünden vurarak öldürdüğü 17 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Avde için Ramallah'ın al-Midya... Cenaze töreninden detaylar Filistinli çocuk Muhammed Avde'nin cenazesi omuzlar üzerinde taşınması Yakınlarının üzüntü duyması RAMALLAH - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da göğsünden vurarak öldürdüğü 17 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Avde için Ramallah'ın al-Midya beldesinde yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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