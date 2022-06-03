İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenaze töreni - Haberler

İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenaze töreni
AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Cenaze töreninden detaylar Filistinli çocuk Muhammed Avde'nin cenazesi omuzlar üzerinde taşınması Yakınlarının üzüntü duyması RAMALLAH - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da göğsünden vurarak öldürdüğü 17 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Avde için Ramallah'ın al-Midya...
Cenaze töreninden detaylar
Filistinli çocuk Muhammed Avde'nin cenazesi omuzlar üzerinde taşınması
Yakınlarının üzüntü duyması RAMALLAH - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da göğsünden vurarak öldürdüğü 17 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Avde için Ramallah'ın al-Midya beldesinde yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel