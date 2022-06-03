İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenaze töreni - Haberler

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İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülen Filistinli çocuğun cenaze töreni

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Cenaze töreninden detaylar Filistinli çocuk Muhammed Avde'nin cenazesi omuzlar üzerinde taşınması Yakınlarının üzüntü duyması RAMALLAH - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da göğsünden vurarak öldürdüğü 17 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Avde için Ramallah'ın al-Midya...

Cenaze töreninden detaylar

Filistinli çocuk Muhammed Avde'nin cenazesi omuzlar üzerinde taşınması

Yakınlarının üzüntü duyması RAMALLAH - İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da göğsünden vurarak öldürdüğü 17 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Avde için Ramallah'ın al-Midya beldesinde yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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