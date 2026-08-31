Nablus'ta İsrail ateşi: Filistinli gençlere saldırı

İsrail özel güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde içinde Filistinli gençlerin bulunduğu bir araca ateş açtığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna bağlı özel bir birlik, Nablus'taki Belediye Stadyumu yakınlarında Filistinli gençlerin bulunduğu bir aracı hedef alarak ateş açtı ve araçtaki gençlerden birine teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin, bölgeye sevk edilen tıbbi ekipler ve ambulansların görev yapmasını engellediği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Deyr Şeref askeri kontrol noktası yönünden kente giren İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç, Belediye Stadyumu çevresinde konuşlandı.

Bölgedeki askeri hareketlilik ve baskının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA