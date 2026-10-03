İsrail güçleri Kuneytra kırsalında 1 genci alıkoydu, 4 sulama motorunu hedef aldı

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KUNEYTRA / ŞAM - Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, 1 genci alıkoyduğu ve tarımsal sulama motorlarını hedef aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail tankları, Kuneytra'nın güney kırsalındaki el-Hanut köyünde evlere yaklaşık 500 metre mesafeye kadar ilerleyerek bölgede geçici bir kontrol noktası oluşturdu.

Askerlerin bölgede sivillere ait dört tarımsal sulama motorunu hedef aldığı aktarıldı.

Aynı saatlerde Kuneytra kırsalındaki el-Hamidiyye köyüne iki askeri araçla giren İsrail güçleri, bir genci alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.

-"Yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor"

Hanut köyü sakini Haşim Hamad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sivillerin geçim kaynaklarını ve can güvenliğini kasten hedef aldığını ifade etti.

Dört sulama motorunun kullanılamaz hale getirildiğini kaydeden Hamad, "Bununla da kalmayıp, kara ilerlemesi sırasında ne olduğunu anlamak için dışarı çıkan halkın üzerine rastgele ateş açtılar. Tarladan sebze getirmeye giden engelli bir çocuğu hedef alarak ateş açtılar ve çocuğu motosikletinden düşürüp yere serdiler. Çocuklar, kadınlar veya çobanlar terörist mi ki bu zulme maruz kalıyor? Yaşadıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor." şeklinde konuştu.

İki yıldır hiçbir gerekçe olmadan sürekli İsrail saldırılarına maruz kaldıklarını dile getiren Hamad, "Buradaki insanların tamamı savunmasız sivildir. Kimse onlara ateş açmadı. Buna rağmen evlerimiz ve çatılardaki çocuklarımız doğrudan hedef alınıyor." dedi.

-"İnsanlar daha ne kadar dayanacak"

Bölgedeki güvenlik boşluğuna ve uluslararası mekanizmaların yetersizliğine dikkati çeken Hamad, devlete ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Golan bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) gücünün ihlalleri engellemede yetersiz kaldığını vurgulayan Hamad, "Golan Cephesi'nde görev yapan BM güçlerinin varlığı tamamen etkisiz kalmıştır. Asıl görevleri güvenliği sağlamak ve çatışmaları önlemek iken, adeta bir medya kuruluşu gibi sadece fotoğraf çekip belge tutmakla yetiniyorlar." diye konuştu.

Suriye hükümetine seslenen Hamad, "Bize bir çözüm bulunması lazım ya barış ya savaş! İnsanlar daha ne kadar dayanacak. Hani derler ya, katil maktulün belinde kılıç görseydi onu öldürmekte cesaret edemezdi." ifadelerini kullandı.

Hanut köyü sakinlerinden Yusuf Atiyye de İsrail güçlerinin evlerin hemen yanındaki tarımsal su motorlarına doğrudan ateş açtığını belirterek, "Bu motorlar, su çekmek ve mahsullerimizi sulamak için sırtımızı dayadığımız can damarımızdır. Hepsini tahrip ettiler. Bugün tek bir motorun fiyatı 8 ila 10 milyon Suriye lirası (32 bin TL) arasında değişiyor." dedi.

Atiyye, askerlerin sadece su motorlarının hedef alınmasıyla da sınırlı kalmadığını çocukların bulunduğu evlerin çatılarına ve bölgedeki çobanlara doğru da kasten ateş açtıklarını ifade etti.

Kaynak: AA