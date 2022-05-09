İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenledi

İsrail güçleri, Pazar günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınındaki Rumana köyüne baskın düzenledi.

'Elad'daki saldırıyı düzenleyen Esat el-Rıfai ve Subhi Ebu Şukeyr'in evlerine düzenlenen baskın sonrası çıkan çatışmalarda bazı Filistinliler yaralandı, gaz bombalarından etkilenenler boğulma tehlikesi geçirdi.

Elad saldırısı

İki saldırganın başkent Tel Aviv yakınlarındaki Elad kentinde bir park ve yol kenarında bıçak ve balta ile perşembe akşamı düzenlediği saldırıda 3 İsrailli hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına konuşan güvenlik kaynakları, saldırıyı düzenleyen iki şüphelinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden Esat el-Rıfai (19) ve Subhi Ebu Şukeyr (20) olduğunu bildirmişti.