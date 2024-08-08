İsrail Güçleri Filistin Topraklarının Gasbedilmesini Protesto Eden Eylemcileri Dağıttı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde Filistin topraklarının gasbedilmesini protesto eden eylemcileri güç kullanarak dağıttı.

Beytüllahim yakınlarındaki Beyt Cala beldesinin Mahrur bölgesinde düzenlenen eylemde Filistin topraklarının İsrailliler tarafından gasbedilmesi protesto edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aleyhinde pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail ordusunu söz konusu gaspçılara koruma sağlamakla suçladı.

AA muhabirine konuşan Filistinli aktivist Cemil Kassas, İsrail askerleri ile sınır muhafızlarının eyleme müdahale ettiğini söyledi.

Kassas, İsrail güçlerinin müdahale sırasında ses ve gaz bombası attığını, göstericileri darbedip yerlerde sürüklediğini dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay İsrail ordusu himayesinde Mahrur bölgesindeki tarım arazilerine baskın düzenlemiş, arazinin kendilerinin olduğu iddiasıyla oraya yerleşmişti.

İsraillilerin bu iddiasına karşılık Filistinli "Kumsıyye" ailesinin elinde ise yaklaşık 5 dönümlük arazinin kendilerine ait olduğunu ispatlayan belgeler bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış görülüyor.