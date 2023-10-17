İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerinin de olduğu 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerinin de olduğu 55 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti basın sorumlusu Emani Serahane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Doğu Kudüs ile Bat Şeria'nın farklı bölgelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti.

Serahane, operasyonlarda, aralarında eski Filistin Meclisi Başkanı Aziz Duveyk ile bazı eski milletvekilleri ve Hamas yetkililerin de olduğu en az 55 Filistinlinin gözaltına alındığını ifade etti.

İsrail makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 Filistinlinin öldüğünü, 10 binden fazla Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.