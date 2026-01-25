Ramallah'ın kuzeyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında açtığı ateş sonucu 34 yaşındaki Filistinli Ammar Macid Hasan el-Hicazi yaşamını yitirdi.
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyinde yer alan Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sivil İşler Genel Kurumunun verdiği bilgiye göre, Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ammar Macid Hasan el-Hicazi (34) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, Hicazi'nin söz konusu bölgede aracını kullandığı sırada İsrail güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.
Olayla ilgili ayrıntılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.