Ramallah'ın kuzeyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında açtığı ateş sonucu 34 yaşındaki Filistinli Ammar Macid Hasan el-Hicazi yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyinde yer alan Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sivil İşler Genel Kurumunun verdiği bilgiye göre, Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ammar Macid Hasan el-Hicazi (34) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Hicazi'nin söz konusu bölgede aracını kullandığı sırada İsrail güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Olayla ilgili ayrıntılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
