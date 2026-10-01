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İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2026'da 8.400'den fazla asırlık zeytin ağacını söktü

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İsrail güçleri, Batı Şeria'da 2026'da 8.400'den fazla asırlık zeytin ağacını söktü
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Filistin Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Direktörü Fayyad Fayyad, Batı Şeria'daki zeytin sektöründe zararın bu yıl daha da arttığını söyledi. Fayyad, 2026 başından bu yana 8.400'den fazla asırlık zeytin ağacının İsrail güçlerince söküldüğünü veya kesildiğini belirtti.

CENİN, 1 Ekim (Xinhua) -- Filistin Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Direktörü Fayyad Fayyad, Batı Şeria'daki zeytin sektöründe meydana gelen zararın bu yıl daha da arttığını söyledi.

Fayyad Xinhua'ya yaptığı açıklamada, 2026'nın başından bu yana 8.400'den fazla asırlık zeytin ağacının İsrail güçleri tarafından kökünden söküldüğünü veya kesildiğini belirtti. Fayyad bu rakamın, 2010-2025 yıllarında yaklaşık 250 bin olduğunu ifade etti.



Kaynak: Xinhua
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