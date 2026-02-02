İsrail ordusunun bir numaralı isminden savaş sinyali: Hazırlıkları attırdık

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'la giderek artan gerilime ilişkin "savaşa hazırlıklarını arttırma sürecinde" olduklarını duyurdu.

İsrail basınına göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, üst düzey komutanlarla düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, ordunun bir dizi olasılığa hazırlandığını belirtti.

"SAVAŞ HAZIRLIKLARINI ARTTIRDIK"

"Çok cepheli bir savaşta kesin bir zafer için sürekli tetikte ve hazır olmalıyız." ifadesini kullanan Zamir, "savaş hazırlıklarını arttırdıkları bir dönemde" olduklarına işaret etti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki sürpriz saldırısından ders çıkarılması gerektiğini savunan Zamir, "Savaşın tüm cephelerinde bir dizi taarruz eylemine hazırlıklı olmalıyız." dedi.

ANA MUHALEFETTEN HÜKÜMETE DESTEK

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, İran'a saldırı ihtimalinin giderek arttığı bir dönemde "İsrail devleti, İran'a karşı tam birlik içindedir." açıklamasıyla hükümete desteğini duyurdu.

Lapid, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran tehdidiyle" mücadele konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aralarında görüş ayrılığı bulunmadığını belirtti. Lapid, İsrail'in Tahran yönetimine karşı birlik içinde olduğunun bilinmesinin önemli olduğunu savundu.

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürüyor. İsrailli yetkililer ise her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını vurguluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri yönündeki tehditlerini sürdürüyor.