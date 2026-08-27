İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Bütçe Tepkisi: 'Boşalan Kasalarla Mücadele Ediyoruz'

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduya ayrılan bütçe konusunda hükümete tepki göstererek, "Ordu ve personelinin tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde, boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor." dedi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre Zamir, askeri komuta kademesiyle yaptığı toplantıda, bütçe konusunda hükümete eleştirilerde bulunarak, "Maalesef bu günlerde aynı zamanda bir bütçe savaşı da veriyoruz." diye konuştu.

Zamir, orduya ayrılan bütçe konusunda hükümete tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Ordu ve personelinin, tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde, boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor."

İşgal altındaki Batı Şeria'ya asker takviyesi

Genelkurmay Başkanı Zamir, "önlerinde birçok zorluk bulunduğunu, İran ve Lübnan'dan Gazze'ye kadar tüm cephelerde muharebe hazırlık süreçlerini ilerlettiklerini ve yüksek alarm durumunda olduklarını" söyledi.

Zamir, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik artan saldırıları, bölgedeki gerilim ve yaklaşan Yahudi dini bayramları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da askeri birliklerin kapsamlı şekilde takviye edilmesi ve çok cepheli teyakkuz durumuna geçilmesi talimatını verdiğini ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan 2 tümene ek olarak Zamir, bölgeyi takviye etmek amacıyla birliklerin ve taburların derhal konuşlandırılması için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini kaydetti.

Batı Şeria'da bir patlama riski

The Jerusalem Post gazetesinin iki İsrailli kaynağa dayandırdığı 24 Ağustos tarihli haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, son görüşmelerde Netanyahu'ya Filistinlilere yönelik şiddetin son derece arttığı sahadaki durum göz önüne alındığında "Batı Şeria'da bir patlama riski" olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail Ordusu Merkez Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Avi Bluth, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına işaret ederek "milliyetçi suçlar"ın her şeyi bir anda ateşe verebilecek bir kıvılcım olduğunu söylemişti.

Kaynaklar, sahadaki durumun istikrarsızlığı konusunda da uyarıda bulunmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor.

Kaynak: AA