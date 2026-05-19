İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan filonun tümüne müdahale edip aktivistleri alıkoydu

İsrail ordusu, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm tekneleri uluslararası sularda hukuk dışı yollarla durdurdu, aktivistleri alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı bulunuyor.

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahale ettiği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından, filodaki teknelerin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Filoda en son "Lina Al-Nabulsi" teknesine müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, "İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan filodaki tüm teknelere uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu." ifadeleri kullanıldı.

Son teknenin taşıdığı "Lina Al-Nabulsi" isminin üstünde okul üniforması bulunmasına rağmen İsrail işgal güçlerince öldürülen Filistinli bir öğrencinin adı olduğuna dikkat çekildi.

Toplamda 50 tekneden oluşan filoda 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu teknelerde 78 Türk katılımcının bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu 78 kişinin dışındaki 7 kişinin de Türk vatandaşlığının yanı sıra çifte vatandaş statüsünde olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
